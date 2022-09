Auszeichnung für Politiker aus Meerbusch : „Silberne Stimmgabel“ für Oliver Keymis

Rhein-Kreis Der ehemalige kulturpolitische Sprecher der Grünen im Landtag wurde für sein kulturelles Engagement geehrt. Zur Preisverleihung sprach Armin Laschet, Ex-NRW-Ministerpräsident.

Seit 2004 verleiht der Landesmusikrat NRW die Auszeichnung „Silberne Stimmgabel“. Sie würdigt besondere Verdienste um das Musikleben in NRW und wurde in diesem Jahr an Oliver Keymis vergeben. Der Meerbuscher war über 20 Jahren als Abgeordneter, kulturpolitischer Sprecher und Vizepräsident im Landtag aktiv und ist aktuell nicht mehr zur Wahl angetreten. Jetzt aber wurde mit der Auszeichnung das hohe Maß seines Engagements für das Kulturleben und auch für das Musikleben in NRW geehrt.