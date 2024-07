Sicherheit in Meerbusch Polizei berät online zum Einbruchschutz

Immer wieder kommt es auch in Meerbusch zu Einbrüchen in Häuser und Wohnungen – während der Ferienzeit, aber vor allem im Herbst und Winter, wenn die Tage kürzer werden. Damit sich die Bürger gegen Einbrecher schützen können, lädt die Polizei am Dienstag, 6. August, zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Diese beginnt um 18 Uhr und dauert etwa 40 Minuten.