Shuffleboard in Meerbusch Internationaler Erfolg und Probleme daheim

Zurück am Rhein müssen sich die Meerbuscher Shuffleboarder nun auch der Realität ihrer eigenen Trainingssituation stellen, die um Längen nicht mit den Gegebenheiten in den USA, dem Heimatland des Sports, mithalten können. Denn aktuell können die erfolgreichen Shuffleboarder in Meerbusch gar nicht spielen. Shuffleboard ist ein Präzisionsspiel mit Taktik, bei der Scheiben über eine Bahn in ein Ziel geschoben werden, um Punkte zu erzielen und den Gegner am Punkten zu hindern. Dafür sind Bahnen und ein ebener Untergrund notwendig. Vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hatten die Meerbuscher Shuffleboarder ihre sportliche Heimat in der Turnhalle am Neusser Feldweg in Osterath, wo sie die mobilen Bahnen auf dem Hallenboden aufbauen konnten. Nachdem diese Sporthalle jedoch von der Stadt in eine Unterkunft für Geflüchtete umgewandelt wurde, mussten sich Hußmann und seine Mitstreiter auf die Suche machen. Einen neuen Trainingsort fanden sie auf der Sportanlage Krähenacker, allerdings im Außenbereich auf Tartan. „Der Untergrund ist uneben, das beeinflusst das Spiel schon etwas“, so Hußmann. Schwerer wiegt jedoch, dass das Training nur bei gutem Wetter und Tageslicht möglich ist – also aktuell während der Wintermonate komplett ausgesetzt werden muss.