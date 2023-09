Tanzsport in Meerbusch Zwei Generationen für das Ballett

Ihre erste Aufgabe in der Ballettschule war die tänzerische Früherziehung der Drei- bis Vierjährigen. Hinzu kamen Jazzkurse für Jugendliche und erwachsene Anfänger. „Nach einem Jahr habe ich mir eine breite Palette erarbeitet“, berichtet Shari. Auch ihre Mutter ist glücklich: „Wir haben ein enges Verhältnis, wissen genau, was wir wollen, und ziehen an einem Strang.“ Begnügt sich Shari mit dem Unterricht oder trainiert sie selber noch? „Ich tanze auf jeden Fall weiter“, bestätigt sie. „Das wäre sonst auch schade, nachdem ich so viel investiert habe.“ Bei den Aufführungen der Ballettschule vor den Sommerferien war sie mit einem kurzen Part dabei und hat es genossen. „Wer weiß, was da noch kommt“, sagt sie und lächelt ihre Mutter an.