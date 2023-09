Serie Rheinkilometer Sangria und Fährfahrt am Rhein

Ist die Fähre gerade auf der anderen Rheinseite, können die Erholungsuchenden auf einer Bank Platz nehmen und das Panorama von Kaiserswerth genießen. Daneben steht ein alter Anker mit Ankerkette, an dem etliche Liebesschlösser befestigt wurden. Das ist aber auch die einzige Attraktion am Meerbuscher „Fährkopf“. Da dieser Bereich, laut Stadt, eine Entréefunktion für aus dem Rechtsrheinischen kommende Besucher Meerbuschs hat, solle er aufgewertet werden. Randstreifen und Wendehammer würden für wildes Parken genutzt, der Radfahrstreifen in der Zufahrt sei nicht klar von der übrigen Fahrbahn abgegrenzt und sorge für Konfliktpotential. Es wurde daher eine Konzeptstudie in Auftrag zu geben, die Anregungen liefern soll, wie Anleger und Umfeld aufgewertet werden können.