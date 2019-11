Serie Firmen im Porträt : Neues Leben für alte Möbel

RP-Serie Firmenporträts: Barbara Enste und Vanessa Panfilo arbeiten auf dem Areal Böhler alte Möbel auf. Sie arbeiten mit Kreide- und Leinölfarben und planen jetzt, auch Workshops zu veranstalten und ihre Erfahrungen weiter zu geben.

Das Aufarbeiten von Möbeln hat Enste sich zum größten Teil selber beigebracht. Viel hat sie von ihrem Mann gelernt und auch einige Schulungen besucht. „Das ist ein Lernprozess, der nie aufhört“, sagt sie. Seit Juli arbeitet die 54-Jährige nicht mehr alleine. In Vanessa Panfilo hat sie eine Geschäftspartnerin gefunden. „Wir sind in vielen Dingen komplett gegensätzlich, aber davon profitieren wir, und menschlich stimmt es bei uns auch“, erzählt Enste. „Ich war vor einigen Jahren als Kundin hier, und wir fanden uns sofort sympathisch. Damals habe ich mich noch als Hobbyarchitektin ausgetobt und meine Farben hier gekauft“, so Panfilo.

Zurzeit machen beide alles, was in der Werkstatt und im Laden anfällt. In Zukunft möchten sie sich die Arbeit teilen. Enste liebt es, in der Werkstatt zu arbeiten. Während sich die Französin Panfilo bei Dekoration und Innenausstattung zu Hause fühlt. „Ich komme aus der Modebranche und habe viel mit Styling gemacht“, erklärt sie. In Zukunft können sie sich vorstellen, Workshops zu veranstalten. Auch Fortbildung ist ihnen wichtig. „Ich möchte mehr in Farben eintauchen und neue Techniken kennenlernen“, so Enste. „Ich würde mich aber auch schon einfach darüber freuen, wenn wir von unserer Arbeit leben könnten“, lacht Panfilo. „Das schaffen wir zurzeit leider noch nicht, aber wir sind glücklich, dass wir machen können, was wir lieben.“