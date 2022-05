Serie Meerbusch historisch : Kampf um Osterather Kirchenasyl

Josef Seyler suchte 1740 in der Kirche von Osterath Schutz vor dem Gesetz. Foto: RP/Stadtarchiv Meerbusch / Repro Kunze

Meerbusch Im 18. Jahrhundert kam es in Osterath zu einem Rechtsstreit um einen Priester, der einen Gesetzesbrecher beschützte. Der Fall ist in den Akten von damals dokumentiert.

Dass Kirchen und die sie umgebenden Kirch- und Friedhöfe als geweihte Orte eine besonderen Schutz hatten, entspringt uralten Gesetzen. Wer in einer Kirche um Zuflucht bat, konnte oft nicht von der Justiz belangt werden, solange er sich auf heiligem Boden aufhielt. 1740 führte dies in Osterath zu einer merkwürdigen Begebenheit, die in den alten Akten nachzulesen ist.

Als ein gewisser Joseph Seyler und einige andere einen kurkölnischen Untertan verbotenerweise für die preußische Armee geworben hatten, gelang es den Linner Behörden zumindest Seyler zu fassen. Allerdings konnte er entwischen. Da er seinen Verfolgern nicht entkommen konnte, flüchtete er sich schließlich auf den Osterather Kirchhof.

Sich in Sicherheit wähnend musste Seyler aber erleben, dass ihn am nächsten Tag um halb 12 Uhr der Linner Gerichtsbote Davids in seinem Asyl festnahm und zu den anderen Gefangenen nach Uerdingen bringen wollte. Der Osterather Vikar Backes erhob zwar ohnmächtig Einspruch, konnte aber nichts tun. Pastor Peter Tilmans (um 1680-1753) erboste nicht nur der Eingriff in sein geistliches Reich, der geistliche Hirte war nicht einmal offiziell davon Unterrichtet worden, weshalb er sich klagend an den Kölner Generalvikar Johann Andreas von Franken-Sierstorf (1696-1754) wandte und um Hilfe und Anweisungen für sein weiteres Handeln bat.

Damit wiederum war der Vorgang auf den höchsten Ebenen des geistlichen Kurfürstentums, in dem weltliche und kirchliche Sphäre nie genau voneinander abzugrenzen waren, angekommen. Der Generalvikar verlangte jedenfalls Rechenschaft von dem Linner Amtsschultheißen Erlenwein.

Als erzbischöflicher Kommissar war nun auch der Linner Pastor Bartholomäus Gütten eingebunden, der sich schnell auf die Seite des Schultheißen schlug. Schließlich sei dem Pfarrer ein Dekret des Kurfürsten überreicht worden, in welchem der Landesherr eine Festnahme in solchen Fall zugestanden habe, weil Soldatenwerber als vogelfrei anzusehen wären. Trotzdem habe er den Seyler in seine Kirche gelassen und die Schlüssel mitgenommen.

Deshalb verlangte Gütten, man möge über seinen Amtsbruder Tilmans eine Strafe von stolzen 20 Goldgulden verhängen, weil dieser die Justiz behindert habe, falls er nicht unverzüglich den Täter ausliefern würde.

Die Antwort Tilmans hatte es in sich: Da der Täter dem Linner Pastor entwischt sei, solle er auch sehen, wie er ihn wieder bekäme. Die Einigung im diesem Falle widerstreitenden letztlich obrigkeitlicher Behörden war typisch für das Alte Reich: Der zu Unrecht aus der Kirche entführte Missetäter sollte in das Osterather Kirchenasyl zurückgebracht werden. Anschließend sollte die kurfürstliche Anordnung dem Pfarrer erneut übergeben werden, der daraufhin den Übeltäter in korrekter Form ausliefern sollte.

Also wurde Seyler zurück in die Osterather Kirche gebracht, allerdings hatte man die Rechnung ohne Pastor Tilmans gemacht, der sich an diesem 18. Juli nun erneut weigerte, den Gesetzesbrecher auszuhändigen. Natürlich hatten sich nicht nur die Amtsträger in Dorf begeben, sondern auch die Bewohner ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Angeblich beschwerten sie sich, dass ihre Kirche einen Verbrecher begünstige. Weil er die Kirchentüre nicht aufbrechen lassen wollte, ließ der Linner Schultheiß nun eine 50 Mann starke Truppe antreten, welche den Kirchhof umstellen und bewachen musste.

Weil die nicht unerheblichen Kosten einer solchen Aktion letztlich am Dorf hängenbleiben würden und die Wachmannschaft größtenteils von den Osterathern zu stellen war, baten auch die beiden Ortsvorsteher ihren Pastor, dem Befehl doch endlich Folge zu leisten. Die Kosten für Notar, Zeugen und Amtspersonen, die immer wieder nach Osterath kommen oder dort bleiben mussten, wollte man dem Pastor aufbrummen.