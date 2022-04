Serie Fahrradtouren : Burg und Altstadt von Linn

Meerbusch Auf einem Rundkurs von 24 gemütlichen Kilometern gibt es in unserer Nachbarstadt viel zu entdecken. Auf dem Weg gibt es schöne Natur und bedeutende historische Stätten zu sehen.

. In der Freizeit mit dem Rad die Umgebung zu erkunden, wird seit Beginn der Pandemie immer beliebter. Das Geheimnis eines schönen Ausflugs liegt darin, nicht immer die gleichen Wege zu fahren – denn auch die Heimat bietet viel Interessantes, ohne, dass man dabei allzu weit fahren muss. Die Rheinische Post stellt in lockerer Folge Ziele in der Umgebung Meerbuschs vor, die auch wenig geübte Radfahrer gut bewältigen können. Startpunkt ist jeweils in Büderich an Haus Meer, der Keimzelle der Stadt.

Unsere erste Tour führt nach Krefeld-Linn. Hinter dem historischen Areal der ehemaligen Klosteranlage von Kloster Meer, das verborgen hinter einer alten Immunitätsmauer liegt, halten wir uns links und radeln quer durch die Ilvericher Altrheinschlinge, ein verlandeter Altarm des Rheins mit Sumpfgewässern, extensiv genutzten feuchten Wiesen und Ackerflächen, Rainen und kleinen Auen- und Bruchwaldgebieten. An dieser Stelle zeigt sich die heimische Natur von ihrer ursprünglichen Seite. Wenn wir das Düsseldorfer Klärwerk rechts hinter uns gelassen haben, biegen wir links Richtung Ilverich ab. Wir überqueren die Hauptstraße und radeln geradeaus durch die Felder nach Lank, das wir an dem markanten Wasserturm und dem Kirchturm von St. Stephanus erkennen können. Vorbei an der katholischen Pfarrkirche kommen wir am Alten Marktplatz an, wo eine Eisdiele, ein Café, Restaurants und ein Brunnen für ein schönes Ambiente sorgen. Wir folgen immer geradeaus der Mühlenstraße, bis wir auf die Uerdinger Straße stoßen, der wir bis zum Ortseingang Gellep-Stratum folgen. Hier halten wir uns links, dann wieder links in die Kaiserswerther Straße. Am Ende links ins Gelände („In der Elt“). Über den Elter Schützenweg nähern wir uns Linn und stoßen auf den Wassergraben, der Ort und Burg teilweise umgibt. Das Ziel ist erreicht und wir können uns nach Herzenslust umsehen: Burg Linn, Altstadt, Textilmuseum, ein altes Backhaus, das Jagdschloss und das Museum Burg Linn mit alt-römischen Ausstellungsstücken und dem Goldhelm des Frankenfürsten Arpvar sind sehenswert. Ein Tipp zum Ausruhen: Im Museumcafé gibt es eine gute Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, herzhaften Snacks und Kaffee aus der eigenen Rösterei.