Fall aus Meerbusch : Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als „Microsoft“-Mitarbeiter“ ausgeben. In Meerbusch versuchten Unbekannte, eine 82-Jährige hinter das Licht zu führen und behaupten am Telefon, für das IT-Unternehmen „Microsoft“ zu arbeiten.

Grund des Anrufes sei, dass der Computer der Angerufenen mit Schadsoftware (z.B. Viren) belastet sei.

Anhand solcher Behauptungen versuchen laut Polizei solche Täter ihre potentiellen Opfer von einer Installation einer Fernwartungssoftware zu überzeugen. Über ein solches Programm ist es möglich, vollen Zugriff auf den Computer zu erlangen. Für die ausgeführten „Leistungen“ wird meist zusätzlich ein Honorar verlangt und Daten für Onlinebanking oder Kreditkartendaten abgefragt. So versuchen die Täter Zugriff auf die Konten des Opfers zu erlangen.

Doch bei der Seniorin aus Meerbusch hatten die Betrüger nach Angaben der Polizei kein Glück. Die Dame erkannte die Absichten des mit Akzent Englisch sprechenden Anrufers schnell und überführte ihn mit einer Fangfrage. Sie erkundigte sich nach seinem Aufenthaltsort. Als der überrumpelte Täter „Californien“ antwortete, hielt die 82-Jährige ihm richtiger Weise vor, dass es dort doch mitten in der Nacht sei. Das Telefonat wurde anschließend schnell beendet und es entstand kein Schaden.

((RP))