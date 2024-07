Seniorentennis Adams holt zum vierten Mal in Folge deutsche Meisterschaft

Bei der Tennis-Weltmeisterschaft für Senioren in der Türkei war sie Ende März ohne Medaille geblieben. Seitdem eilte sie von Erfolg zu Erfolg. Die anschließenden ITF-Turniere im türkischen Manavgat (6:2, 6:2 im Finale gegen Pauline Fisher), in Mönchengladbach (6:4, 6:2 im Finale gegen Irene Smutny), in Sanremo (6:2, 6:2 im Finale gegen Loreta Tius) und Köln (6:0, 6:0 im Finale gegen Irene Smutny) entschied sie für sich, bei den ITF-Turnieren in Bühl (1:6, 1:6 im Finale gegen Caroline Glaszmann), in Freiburg (1:6, 2:6 im Finale gegen Lyn Bray) und im kroatischen Veli Losinj (6:2, 4:6, 6:7 im Finale gegen Pauline Fisher) musste sie sich erst im Endspiel geschlagen geben. In der Weltrangliste der Altersklasse Ü70 wird Adams derzeit hinter Sally van Rensburg (Australien) und Pauline Fisher (Großbritannien) auf Platz drei geführt