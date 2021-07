Leben in Meerbusch : Agentur bietet Senioren Hilfe im Alltag

Florian Behnecke und Lilli Diller organisieren Hilfe für alte Menschen. Foto: RP/Dominik Schneider

Büderich Viele ältere Menschen möchten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Besonders in Meerbusch sehen Florian Behnecke und seine Mitarbeiter von „Homecare“ einen hohen Bedarf an Alltagshilfe.