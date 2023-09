Ü65 Basketball-WM Deutsches Sommermärchen im argentinischen Winter

Denn die deutsche Mannschaft hat den Weltmeistertitel geholt. Dazu erklärt die in Osterath lebende und trainierende Ute Hoffmann, 68 Jahre: „Bei der Planung hörte es sich nach einem Abenteuer an. Wir wussten, dass die Teilnahme an der Basketball-Weltmeisterschaft in Mar del Plata – erstmalig in der Altersklasse 65+ – eine lange Reise in den Winter der Südhalbkugel bedeutete.“