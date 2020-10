Angebot für Kinder : Selbstbewusst mit gutem Körpergefühl

Lank-Latum Acht Schüler und sechs Schülerinnen der Theodor-Fliedner-Schule haben einen Ferienkurs besucht, in dem sie Selbstverteidigung und Selbstbehauptung lernen konnten. Die Präventiv-Angebote sind regelmäßig ausgebucht.

Genau das bezwecken nicht nur die Trainer, sondern auch die Eltern, die Lehrerschaft und Yvonne Flock als Sozialpädagogin des OBV Meerbusch. Sie sagt: „Der Ferienkurs wurde von einer Kollegin vorgeschlagen. Er soll den Kindern Achtsamkeit vermitteln und erste Erfahrungen in Selbstverteidigung bringen.“ Selbstvertrauen präventiv zu vermitteln, das ist auch das Ansinnen von Sascha Berning. Ihm und dem zehn Trainer starken Atis-Team ist es wichtig, den Kindern nahe zu bringen, wie sie sich bei einem Angriff verhalten sollen: „Auf jeden Fall dürfen sie sich nicht wehren. Sie müssen verstehen, dass mit Treten oder Schlagen nichts erreicht wird. Gegenwehr führt oft zur Schlägerei.“ Den Schülern wird vielmehr das richtige Körpergefühl beigebracht, „sehr technisch, in Sparringskämpfen“. Da treten auch kleine Mädchen gegen große Jungen an. „In der Realität kann sich niemand den Gegner aussuchen.“ So ein Kurs sei angesichts von Gewaltverherrlichung „ganz wichtig“. „Denn das macht auch vor Schulen nicht Halt.“ Auch deshalb sind die Kinder-Angebote im Atis-Club an der Grünstraße in drei Altersgruppen ab drei bis zwölf Jahren gestaffelt. Da gibt es das Fitness-Programm Ninja Kids oder die Selbstverteidigung für Little Tigers und Little Dragons. „Im Fokus stehen die Förderung der Motorik, Beweglichkeit, Balance und des Selbstvertrauens – und das bereits ab der frühen Kindheit. Unser Berater im Club ist persönlich für Interessenten da“, erklärt Sascha Berning, der im 38. Jahr als Fitness-Trainer aktiv ist. Er hat das Studio in einem alten Bauernhof in Büderich mit rund 650 Quadratmeter Fläche vor einem Jahr eröffnet und in Umbau und Modernisierung „viel Liebe gesteckt“.