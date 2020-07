Umweltschutz in Meerbusch : So klappt es mit der Baumschutzsatzung

Meerbusch Wer einen Baum auf seinem Grundstück fällen will, muss das seit Januar vorab bei der Stadt anzeigen. Das ist bislang 58 mal geschehen. Die Baumschutzsatzung gilt aber nicht für alle Baumsorten und auch nicht im gesamten Stadtgebiet.

Dirk Banse ist oft mit dem Fahrrad in Meerbusch unterwegs. „Dabei ist mir zuletzt vermehrt aufgefallen, dass auf Privatgrundstücken Bäume gefällt wurden“, erzählt der SPD-Ratsherr. Er fragt: „Ist das alles rechtens? Und wurden diese Fällungen vorab angezeigt, so wie es die neue Baumschutzsatzung verlangt?“

Diese gilt in Meerbusch seit dem 1. Januar. Michael Betsch, Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen, Baubetriebshof und Friedhöfe, hat die aktuellen Zahlen parat. Demnach sind beim zuständigen Mitarbeiter bis zum 7. Juli 58 Anzeigen von Baumfällungen eingegangen, und zwar 28 in Büderich, 13 in Strümp, zehn in Osterath, je drei in Lank und Bösinghoven und eine Anzeige in Nierst. Drei nicht angezeigte Fällungen liegen derzeit beim Ordnungsamt, das solche Verstöße bewertet.