Handel in Meerbusch : Gutscheine unterstützen die lokale Wirtschaft

Alexandra Schellhorn, Bürgermeister Christian Bommers, RRZ-Geschäftsführer Conrad Middendorp und Kaufmännische Direktorin Julia Held (v.l.). Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Das Rheinische Rheumazentrum in Lank beschenkt nun als erster großer Arbeitgeber am Ort sämtliche Mitarbeiter mit dem neuen „Meerbuscher Stadtgutschein“. Der kann in bislang mehr als 50 teilnehmenden Geschäften, Restaurants und Betrieben eingelöst werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Als erster großer Arbeitgeber am Ort hat sich das Rheinische Rheuma-Zentrum (RRZ) in Lank-Latum entschlossen, seine Mitarbeiter als Zusatzbonus neben dem Gehalt jährlich mit dem neuen „Meerbuscher Stadtgutschein“ zu belohnen. Den Gutschein, den das Stadtmarketing im Dezember eingeführt hat, kann man inzwischen bei über 50 teilnehmenden Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben einlösen.

„Mit der Stadtgutschein-Initiative wollen wir die heimische Wirtschaft unterstützen und Kaufkraft in Meerbusch binden“, sagt Bürgermeister Christian Bommers, der jetzt mit der Klinikleitung zu einem Kennenlerntreffen zusammenkam. „Natürlich ist der Gutschein auch ein schönes Geschenk – ganz gleich ob zum Geburtstag, zum Jubiläum oder als Zeichen der Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter.“ Julia Held, Kaufmännische Direktorin des RRZ, hat die Idee für die Belegschaft der Klinik aufgenommen. „Der Stadtgutschein kommt in unserem Hause sehr gut an. Jetzt hoffen wir, dass die teilnehmenden Geschäfte auch bald wieder öffnen können, damit das Geld in Umlauf kommt.“

Alexandra Schellhorn vom Stadtmarketing im Rathaus freut sich über die Initiative des Rheinischen Rheuma-Zentrums: „Ich hoffe, dass weitere heimische Unternehmen nachziehen und ihren Mitarbeitern Stadtgutscheine als Bonus schenken. Als sogenannter steuerfreier Sachbezug bis zu 44 Euro monatlich ist das für Arbeitgeber eine interessante Sache.“ Weiter steigen soll auch die Zahl der teilnehmenden Einzelhändler und Gastronomen, bei denen die Stadtgutscheine eingelöst werden können. Im Online-Portal www.stadtgutschein-meerbusch.de sind alle aktuellen Teilnehmer zu finden. Schon in den ersten drei Wochen nach dem Start konnten Gutscheine im Wert von 10.000 Euro verkauft werden. Das Geld kommt nun Zug um Zug in den knapp 60 Meerbuscher Geschäften an, die sich bislang registriert haben.

Aber nicht nur für Handel und Gastronomie ist der Gutschein gedacht: Auch Dienstleister wie Friseure, Kosmetikstudios, Fotografen und ähnliche sollen künftig vom Gutschein profitieren. Das Stadtmarketing hat die Gutscheine gemeinsam mit dem System-Anbieter „zmyle GmbH“ entwickelt. Händler und Gastronomen, die die Stadtgutscheine akzeptieren, können sich mit Aufklebern für ihr Geschäft als Partner ausweisen. Alle Beteiligten können ohne fixe Gebühren oder die Anschaffung zusätzlicher Geräte direkt durchstarten.

Die Gutscheine sind im örtlichen Buchhandel, im Rathaus auf der Dorfstraße und über das Online-Portal erhältlich und können mit unterschiedlichen Beträgen aufgeladen und beim Einkauf Cent-genau abgerechnet werden. Der Restbetrag kann für den nächsten Einkauf verwendet werden. „Wer möchte, kann die Gutscheinkarte zudem immer wieder aufladen und nutzen“, so Alexandra Schellhorn.