Sport-Star aus Meerbusch Vom Fußball zum Football - und zurück

So stand bereits im April 2022 das Debüt für Rhein Fire im Raum. Während der TSV Meerbusch damals noch erfolgreich intervenierte, gab er für die zurückliegende Saison grünes Licht. Van Santen löste seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten zum 1. April auf und startete seine Football-Karriere. Dass er bei Rhein Fire in große Fußstapfen trat – in Ingo Anderbrügge und Manfred Burgsmüller hatten in früheren Zeiten zwei ehemalige Bundesliga-Profis als Kicker fungiert – störte ihn zunächst nicht. „Ich habe recht flugs festgestellt, dass im Training bestimmte Dinge gut geklappt haben. Deshalb habe ich mich recht schnell dazu entschieden, den Schritt zu wagen“, berichtet van Santen. Seine Erfahrung als Stürmer auf dem Fußballplatz kamen ihm auf American Football-Spielfeld nur bedingt zugute. „Natürlich gab es Dinge, von denen ich profitiert habe. Es gibt aber auch diverse Bewegungsabläufe, die ich mir beim Fußball angeeignet habe und die mich in bestimmten Bereichen eher behindert haben“, so van Santen. In den ersten beiden Spielen leistete sich der Meerbuscher zwar noch den einen oder anderen Fehler, doch im Laufe der Saison machte er immer größere Fortschritte. „Ich habe sowohl durch die Ligapartien als auch durch die Hinweise der Coaches immer mehr an Erfahrung gewonnen und bin dadurch Schritt für Schritt besser geworden“, sagt van Santen. Bereits am dritten Spieltag gelang dem 27-Jährigen im Duell mit Paris ein Rekord. Mit einem Field Goal aus 60 Yards trug er sich in die Geschichtsbücher ein. Noch nie zuvor war in der European League of Football ein Field Goal aus einer solch großen Distanz verwandelt worden.