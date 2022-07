Schwimmkurs für geflüchtete Kinder : Vom Nichtschwimmer zur Wasserratte

Meerbusch Flucht, fehlendes Geld, Lockdown: Es gibt viele Gründe, warum Kinder das Schwimmen nie gelernt haben. Der OBV und die Stadt Meerbusch arbeiten mit Sponsoren zusammen, um die Zahl der jungen Nichtschwimmer zu reduzieren.

Heute ist ein wichtiger Tag für die jungen Teilnehmer des Integrationsschwimmkurses im Meerbad in Büderich. Schafft es eines der Kinder, sich das Seepferdchen zu erschwimmen? Oder geht da sogar mehr? Die 10-jährige Naomi ist glücklich. Sie hat sich das Bronze-Abzeichen erkämpft. „Das war gar nicht so schwer“, findet sie.

Seit 2017 bietet der OBV Meerbusch in Kooperation mit der Stadt und Sponsoren die Integrationsschwimmkurse an. Seitdem haben 70 Kinder von dem Angebot profitiert. „Unser Ziel war es, Kinder mit Fluchterfahrung aus traumatischen Erlebnissen herauszuholen. Viele sind über das Mittelmeer nach Europa gekommen und haben dabei grausame Erfahrungen gemacht. Da ist es verständlich, dass viele Angst vor Wasser haben“, berichtet Fida Soubaiti, Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte des OBV. Ziel sei es gewesen, dass die Kinder wieder Vertrauen gewinnen und die Angst vor dem Wasser verlieren. „Die Erfolgserlebnisse sind toll. Wenn ein Kind, das erst Angst hatte, überhaupt einen Zeh ins Wasser zu stecken, nach Ringen taucht, ist das phantastisch“, findet Elisabeth Funke, pädagogische Leiterin beim OBV. Später wurde das Angebot auch auf Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien ausgeweitet. Zum einen, um den Integrationsaspekt zu stärken. Zum anderen, weil diese sich einen Schwimmkurs häufig nicht leisten können. „Und das wird angesichts der aktuellen Lage bestimmt noch problematischer werden. Die Preise in den Schwimmbädern werden sich mit den steigenden Energiepreisen bestimmt noch erhöhen. Und noch weniger Familien können sich Schwimmkurse leisten“, befürchtet Jana Schütt von den Soroptimistinnen, die die Kurse in diesem Sommer gesponsert haben. Für Schütt sei es erschreckend, dass heutzutage selbst 19-Jährige ertrinken, weil sie nicht schwimmen können. Daher findet sie es auch gut, dass die Kinder bei dem 10-tägigen Blockkurs schon älter sind. „Jüngere Kinder werden meist noch beaufsichtigt und haben noch Zeit zu lernen. Bei den älteren ist das problematischer.“