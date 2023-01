Forderung der Freien Wähler Besserer Schutz für Kröten auf Wanderung

Auch die Politik hat das Thema im Blick. So fordert die Ratsfraktion der UWG Freien Wähler die Stadt auf, besonders frequentierte Straßen, an denen eigentlich ein Durchfahrtsverbot für den motorisierten Verkehr herrscht, zu sperren. Konkret geht es um die lange Straße Am Berg/Broicher Seite, die Meerbuscher Stadtgebiet mit Kaarst verbindet und parallel zur Autobahn 57 durch ein wald- und gewässerreiches Stück führt. Die UWG fordert daher, ab der Kreuzung Am Berg eine Teilabsperrung der Straße einzurichten, die vom Beginn der Amphibienwanderung, normalerweise im Februar, bis Ende Oktober besteht.