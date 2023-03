Verkehr in Meerbusch Parkplätze an der Nordstraße fallen für Baumschutz weg

Die Nordstraße ist eine ruhige Seitenstraße im Osten von Büderich, gesäumt von Wohnhäusern, mit geflickter Asphaltdecke und einem Parkstreifen auf der Westseite. Geprägt wird das Straßenbild durch eine Reihe von Bäumen auf dem Bürgersteig an der Ostseite, es handelt sich um Japanische Nelkenkirschen, die vor allem im April und Mai herrlich blühen. Die Bäume wurden in den 1970-er Jahren an der Nordstraße angepflanzt, sind teils über 65 Jahre alt. Die Kronen sind bereits so weit gewachsen, dass sie recht weit in den Straßenraum hineinragen. Mehrfach wurden die Bäume von vorbeifahrenden Lastwagen beschädigt. Darüber haben sich auch schon Anwohner bei der Stadt beschwert. Diese hat den Verkehr vor Ort beobachtet und auch festgestellt, dass ein Teil der Schäden durch die Fahrzeuge der Müllabfuhr entsteht.