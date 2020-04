Lockerung : Schulen planen für den Unterrichtsbeginn

Meerbusch Für 232 Abiturienten beginnt in Meerbusch am Donnerstag wieder die Schule. Wie der Alltag organisiert wird, muss das Ministerium noch genauer bestimmen.

In den weiterführenden Schulen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn am Donnerstag, 23. April, kommen das erste Mal nach der Schließung die Schüler, die sich auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten, zurück in die Schulen. „Wir sind froh, dass wir noch ab kommenden Montag drei Tage Puffer haben, um zu planen“, sagt Christian Gutjahr-Dölls, Leiter des Mataré-Gymnasiums. So wie er warten auch die anderen Schulleiter nun auf konkretere Angaben aus dem Schulministerium.

Fest steht allerdings, dass es keine Klassen und Kurse in gewohnter Größe geben kann. In Meerbusch erwerben an der Maria-Montessori-Gesamtschule und an der Realschule Osterath insgesamt 194 Schülerinnen und Schüler die Mittlere Reife. 232 Schülerinnen und Schüler legen am Meerbusch-Gymnasium, am Mataré-Gymnasium und an der Gesamtschule die Abiturprüfungen ab.

Wie Vorbereitung und Prüfungen organisatorisch ablaufen, wird noch schulintern geklärt. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage sagt: „Die räumlichen Voraussetzungen an unseren Schulen sind gut, die Hygienestandards durch die zusätzlichen Grundreinigungen der letzten Wochen ebenso. Von daher sind wir ordentlich und bedarfsgerecht aufgestellt."

Ab 4. Mai werden dann auch an den Meerbuscher Grundschulen die Viertklässler wieder in den Unterricht können, um angemessen auf den Wechsel in die weiterführenden Schulen vorbereitet zu werden. Die Notbetreuung in den Kitas wird gemäß dem Beschluss vom gestrigen Mittwoch fortgesetzt. Der Kreis der Eltern, die in den Genuss einer Notbetreuung kommen können, soll für bestimmte Bedarfs- und Berufsgruppen erweitert werden – wie, wird die Landesregierung noch präzisieren. Derzeit werden in den 27 öffentlichen Kitas in Meerbusch 70 Kinder notbetreut. Insgesamt stehen 2100 Plätze zur Verfügung. In der Tagespflege mit insgesamt 68 Pflegekräften haben nur die Eltern von 16 Kinder die Notbetreuung in Anspruch genommen. Eine Öffnung für alle Kinder ist für den 4. Mai vorgesehen.