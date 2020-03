Coronavirus : Was sich für die Bürger ab Montag ändert

Die Schulhöfe der Meerbuscher Schulen – hier die Mauritiusschule in Büderich – bleiben mindestens bis nach den Osterferien leer. Foto: Stadt Meerbusch

Sechs Meerbuscher sind mit dem Coronavirus infiziert. Wie Behörden, Geschäftsleute und Veranstalter mit der Situation umgehen.

Ab Montag sind alle Schulen und Kindertageseinrichtungen in Meerbusch bis zum 19. April geschlossen. Die Schulen werden aber am Montag und Dienstag dafür sorgen, dass nicht betreute Schüler betreut werden. In den weiterführenden Schulen wird für die Abschlussjahrgänge sichergestellt, dass die Schüler ihre Prüfungen ablegen können. Betreuungsmöglichkeiten werden allein für Kinder bereitgestellt, deren Eltern Ärzte oder Pflegepersonal sind oder die im Bereich der öffentlichen Ordnung sowie anderer wichtiger Infrastruktur im Einsatz sind.

Die Nachfrage nach Fernreisen ist drastisch zurückgegangen, weiß Werner Kiwitz, Inhaber des Reisebüros „Reisefuchs“. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Erkrankte Im Kreis Neuss ist mittlerweile bei 19 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon leben sechs in Meerbusch. Kreisweit wurden 323 Personen als begründete Verdachtsfälle in Quarantäne gesetzt. Für Fragen unterhält das Kreis-Gesundheitsamt eine Hotline: 02181 6017777.

Bürgerbüros Ab kommender Woche sind Erledigungen nur noch nach Terminvereinbarung möglich. Ausgewählte Mitarbeiter werden im Home Office arbeiten, damit bei Infektionen und Quarantäne-Anforderungen Personal in Reserve bereit steht.

Beim Pflegedienst Billen wird streng auf Hygiene geachtet. Foto: Billen

Veranstaltungen Die Nierster und Bösinghovener Saubertage am heutigen Samstag fallen aus. Die Nabu Ortsgruppe hält an der Aufräum-Aktion am morgigen Sonntag von 11 bis 13 Uhr fest: „Da wir uns ausschließlich draußen und nicht in einer Gruppe bewegen, halten wir das Risiko für überschaubar“, sagt Heike Höltkemeier. Treffpunkt ist am Nabu-Haus (ehemaliges Pumpenhaus an der Webergasse/Ecke Suitbertusstraße in Lank-Latum).

Das Forum Wasserturm in Lank ist geschlossen, die Ausstellungen in der Teloy-Mühle und Schulinformationsveranstaltungen fallen aus. Über die Schließung des „Meerbades“, der Volkshochschule, der Städtischen Musikschule und der Stadtbibliothek mit ihren Zweigstellen wird am Dienstag nach einer Konferenz der Bürgermeister der Kommunen aus dem Rhein-Kreis Neuss mit dem Landrat entschieden.

Stadtwerke Präventiv haben die Stadtwerke Bereitschaftsteams gebildet. Sie agieren von zu Hause aus, um Kontakt mit Kollegen zu vermeiden. Darüber hinaus werden sämtliche Tätigkeiten mit hohem Kundenverkehr eingeschränkt. Ab dem heutigen Samstag, 14. März, bleibt das Kundencenter, Am Pfarrgarten 1, bis auf weiteres geschlossen. Der Kundenservice ist telefonisch unter 02159 917333 erreichbar oder per Mail unter kundenservice@stm-stw.de. Das NetzServiceCenter an der Kaarster Straße 135 in Osterath ist ebenfalls geschlossen. Vorübergehend ausgesetzt wird der Austausch von Strom-, Gas- und Wasserzählern. Intern gilt bei den Stadtwerken die Regel: Meetings mit maximal fünf Personen sind auf ein zeitliches Mindestmaß zu beschränken.

Pflege Die Mitarbeiter beim Pflegedienst Michael Billen in Lank sind in diesen Tagen damit beschäftigt, Fragen zu beantworten und die älteren Menschen zu beruhigen. „Viele sind sehr aufgewühlt und verunsichert“, erzählt eine Mitarbeiterin. Das Thema Desinfektion spielt im Alltag der Pflegekräfte sowieso eine große Rolle, so gibt es beispielsweise regelmäßig interne Hygieneschulungen. „Über den aktuellen Stand des Virus informieren wir unsere Pflegekräfte stetig und ergreifen entsprechende Maßnahmen“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Außerdem lassen wir vorsichtshalber keine Besucher und Abholer, die nicht zum Betrieb gehören, ohne Anmeldung in unsere Büroräume oder Tagespflege.“ Auch ein geplantes Treffen zwischen den Gästen der Tagespflege und den Kindern des benachbarten Kindergartens wurde verschoben. „Das ist uns sehr schwer gefallen, weil es für alle immer ein schönes Erlebnis ist.“

Reisebüro Normalerweise wäre jetzt die Phase, in der Kunden für Ostern Last-Minute-Reisen buchen. Doch mit der Ausbreitung des Coronavirus sieht die Lage anders aus. Werner Kiwitz betreibt in Osterath an der Kaarster Straße das Reisebüro „Reisefuchs“ und hat zwei Filialen in Tönisvorst und Kempen. „Seit acht bis zehn Tagen ist die Nachfrage nach Fernreisen drastisch zurückgegangen“, sagt der Firmeninhaber. Für Ziele in China sei dies bereits seit vier Wochen der Fall, doch nun zeichne sich diese Entwicklung auch bei anderen asiatischen Ländern ab. Er erhält in diesen Tagen viele Anrufe von Kunden. Sie möchten wissen, wo sie noch hinfahren können. Gegenüber dem vorigen Jahr sei auch die Frage nach Reisen in die Türkei und auf die Kanaren zurückgegangen, berichtet Kiwitz. Er schätzt den Rückgang auf 25 bis 30 Prozent. Als Unternehmer schaut er zuversichtlich nach vorne: „Man kann nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Wenn weniger Kunden kommen, hat er mehr Zeit für die Buchhaltung.

Kirchen Die drei evangelischen Gemeinden sagen ihre Gemeinschaftsaktion der Konfirmandengruppen unter dem Titel „Konfi-to-go“ ab, die am Samstag, 21. März, stattfinden sollte. An diesem Tag machen sich die Konfirmanden in einer Art Sternenmarsch von den Ortsteilen Lank, Osterath und Büderich aus auf den Weg zur Versöhnungskirche in Strümp.