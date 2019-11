Thema im Schulausschuss : Schulen sollen Müll besser trennen

Diese Grundschüler machen’s richtig und sammeln ihren Abfall in verschiedenen Behältern. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

In den Meerbuscher Schulen wird der Müll oft nicht korrekt sortiert. Das hat eine Prüfung der Verwaltung ergeben. Am 3. Dezember beschäftigt sich der Ausschuss für Schule und Sport mit dem Thema.

Am Mataré Gymnasium in Büderich steht das Thema Müll schon länger auf der Tagesordnung. Die Schule hat eine Müll-AG. Jede Klasse ist für einen bestimmten Bereich der Schule zuständig und hilft, diesen sauber zu halten, erzählt Schuldirektor Christian Gutjahr-Dölls. Doch wirklich getrennt wird der Müll dort nicht. „Im Moment fliegt alles in eine Tonne“, sagt Gutjahr-Dölls.

Das Mataré Gymnasium ist damit kein Einzelfall in Meerbusch, wie eine Informationsvorlage der Stadtverwaltung zeigt. Die CDU-Fraktion im Ausschuss für Schule und Sport hatte im April die Stadtverwaltung beauftragt zu prüfen, wie an den Meerbuscher Schulen eine bestmögliche Mülltrennung durchgeführt werden kann. Der Fachbereich Immobilien der Stadtverwaltung besuchte in den vergangenen Monaten alle Schulen in Meerbusch und schaute sich zusammen mit den Hausmeistern die dortige Müllentsorgung an, erzählt Fachbereichsleiter Claus Klein.

Info Wie Mülltrennung an Schulen klappen kann Ordnung Mülltrennung ist wichtig. Doch häufig werden mehrere Arten von Müll in einem Behälter gelagert – auch in Schulen. Um das zu verhindern, fordern Experten unter anderem ein Farbleitsystem. Jeder Müllsorte soll eine bestimmte Farbe zugeordnet werden. Außerdem ist es sinnvoll, entsprechende Symbole auf dem Mülleimer zu befestigen. Eine Zeitung für Papiermüll und eine Plastikflasche für Verpackungsmüll zum Beispiel. Das mache die Zuordnung auch für die Schüler leichter.

Die Ergebnisse dieser Prüfung liegen nun vor und sollen am Dienstag, 3. Dezember, in der Sitzung des Schulausschusses vorgestellt werden. „In den Klassenräumen erfolgt die Abfalltrennung bisher sehr uneinheitlich“, heißt es in der Informationsvorlage. So werde in fünf Schulen der Müll in den Klassenräumen gar nicht getrennt, drei Schulen trennen zwischen Rest- und Papiermüll, und vier Schulen haben zusätzlich noch einen Mülleimer für Verpackungsabfälle. Doch da die Reinigungsfirmen nur zwei Sammelbehälter haben, werde oft alles zusammen entsorgt. Das bestätigt auch Schulleiter Gutjahr-Dölls.

Dem soll jetzt Abhilfe geleistet werden. Deswegen schlägt die Stadtverwaltung vor, ein einheitliches Sammelsystem für den Abfall in den Schulen einzuführen. In den Klassenräumen wolle man Behälter für Papier- und Restmüll einrichten, damit die Mülltrennung durch die Reinigungsfirmen nicht wieder aufgehoben wird. Auch sollen außerhalb der Klassenräume Sammelsysteme aufgestellt werden. Diese sind „vergleichbar den Boxen im Bereich öffentlicher Bahnhöfe“, teilt die Verwaltung mit. Es soll also künftig möglich sein, an einem Standort je drei verschiedene Arten von Abfall aufzunehmen. Um das zu erreichen, müsse man eng mit den Schulen zusammen arbeiten, sagt Fachbereichsleiter Claus Klein. Die Schulen begrüßen das. „Mülltrennung ist eine sinnvolle Sache“, sagt Franz Jungmann, Konrektor an der Realschule in Osterath. Nur an der Umsetzung hapere es noch oft. Auch Christian Gutjahr-Dölls würde sich über eine Zusammenarbeit freuen. „Das wäre natürlich toll, wenn es da ein einheitliches System geben würde“, sagt er.