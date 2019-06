Fröhliche Krönung der Königin : Ein „Mega-Schützenfest“ geht zu Ende

Heike Höterkes wurde am letzten Tag des Schützenfestes von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage gekrönt. Schützenkönig Rainer blieb im Hintergrund. Foto: Mike Kunze. Foto: RP/Mike Kunze

Traditionell wird am Mittwochabend die Schützenkönigin gekrönt. Dabei fließen immer ein paar Tränen.

Als Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage bei der Krönung der Schützenkönigin die „Festgänse” im Büdericher Schützenzelt begrüßt, herrscht am Mittwochabend ganz kurz Stille im Zelt, dann folgte aber allgemeines Gelächter über den lustigen Versprecher.

Für Königin Heike Höterkes war es der Höhepunkt ihres Schützenfestes, aber ganz leicht fiel es der sonst so fröhlichen Frau dann doch nicht, sich selbst überschwänglich gelobt zu wissen.

Kaum hielt es die Monarchin auf der Stelle, während immer neue himmlische Eigenschaften der Schützenfrau ins rechte Licht gerückt wurden, bis endlich der große Moment der Krönung gekommen war. Hier fließen traditionell Tränen, allerdings diesmal nicht bei Ihrer Majestät, sondern vielmehr bei den jungen Hofdamen Laura Mielke, Anja Wienands, Celina Esser und Elena Nitschmann. Wer weiß, ob in diesem Augenblick nicht auch die ein oder andere zukünftige Königin geboren wurde.

Denn genau so ist Heike Höterkes selbst dazu gekommen. Mit leicht belegter Stimme erklärte die Königin den Festgästen, wie sie als kleines Mädchen in Hochneukirch immer mit dabei war – allerdings als Zaungast, wenn ihr Vater die Uniform anzog. Seither war „zwischen Mai und September” kaum ein Schützenfest vor ihr sicher, bis sie in Rainer Höterkes den richtigen Partner traf.