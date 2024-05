Brauchtum in Büderich Bunte Vielfalt prägt das Schützenleben

Im Anschluss an die Parade trafen sich im Hallenbadpark Abordnungen von fast allen Meerbuscher Bruderschaften und Schützenvereinen, um durch das noch buntere Bild ein Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Demokratie zu setzen. Als Initiatoren hatten Gröters und sein Amtsbruder Andreas Fucken vom Heimat- und Schützenbund Osterath zum Fototermin geladen. Das Bild soll in Zukunft für weitere Aktionen in allen Stadtteilen genutzt werden. Im Festzelt konnte Jens Rademacher als Vertreter der Gesellschaft Jägerlust und des Jägerzuges Heiderös`chen eine Spende von jeweils 2.000 Euro an Vertreter des Hauses „Miteinander“ und der Sebastianus-Schule für Geistig Behinderte in Kaarst überreichen. Mit dem Tonnenrennen konnten die Schützen seit 1979 schon stolze 263.000 Euro Spendengelder erwirtschaften, die traditionell in der Festversammlung übergeben werden. Um bei der „Jägerlust“ mit zu marschieren, war übrigens auch der 75-jährige ehemalige Vereinswirt Philip Lim aus Stockholm angereist und in den extra organisierten Jägerrock geschlüpft – unter Freunden reißt der Kontakt eben nie ab.