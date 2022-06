Büderich : Schützen feiern nach zwei Jahren Pause

Meerbusch Der Restart nach der Corona-Pandemie ist gelungen, die Büdericher Schützen feierten mit neuem Konzept ihr Schützenfest. Die gute Stimmung wurde weder von einer kleinen Panne noch dem Rekordgetränkepreis getrübt.

Vor dem Thron auf der Grünstraße hatte sich jedenfalls am Samstag ein gut gelauntes Schützenvolk eingefunden, um nach der Eröffnungsrede, die der Börker Freischärler bewusst kurz gehalten hatte, den Großen Zapfenstreich zu erleben. Dieser wurde vom Bundestambourcorps Rheintreue, dem Bundesschützenfanfarencorps 1968 und der Böhler Werkskapelle, also den angestammten Büdericher Musikeinheiten, dann auch voller Inbrunst in die Welt hinaus geschmettert. Technische Probleme mit der Mikrofonanlage führten hier allerdings zu einer längeren Verzögerung, so dass der eigentlich locker geplante Zeitrahmen bis zur Kranzniederlegung am Alten Kirchturm zu einer knapp einstündigen Verzögerung führte.