Brauchtum in Meerbusch Büderichs erste Schützenkönigin meistert Drahtseilakt

Besonders stolz führte der frisch beförderte Major Michael Gorgs den St. Sebastianus-Fahnenzug mit der ehrwürdigen Bruderschaftsfahne über die Dorfstraße. In ihren Kutschen genossen die Jubilare Hans-Joachim Wierichs (70 Jahre, Reiterverein) und Klaus Goebels (60 Jahre, Marine) den anschließenden Festzug durch Büderich. Stolz zeigten einige verdiente Schützen dabei auch gerade erst verliehene Auszeichnungen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Jens Rademacher von der Jägerlust und Christoph Wellemsen von den Heideröschen trugen den Jugendverdienstorden in Bronze am Revers, während Miguel Augustin, Markus John sowie Christiane Baumeister und Thomas Keppurra vom Bundesschützenfanfarencorps 1968 mit der Schützenmusikerauszeichnung in Bronze beziehungsweise Silber noch enthusiastischer die Landsknechtstrommel rührten und in die Fanfaren stießen, als sie vor dem Thron Aufstellung genommen hatten.