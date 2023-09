Brauchtum in Meerbusch Zwei Vogelschießen in Langst-Kierst

Für das Fest waren bereits im Vorfeld umfangreiche Vorbereitungen nötig. So nutzte König Robert I. Mertens mit seiner Königin Steffi bereits vor zwei Wochen die Gunst der Stunde und lud Vorstand und Kompanievertreter zum Silberputzen. Im Rahmen eines gemütlichen Abends dankte der scheidende Souverän dabei auch seinen vielen Unterstützern, die ihm die längste Regentschaft nach dem Krieg verkürzt hatten. Bedingt durch die Festausfälle durch Corona regierte das junge Königspaar immerhin vier statt der üblichen drei Jahre über die örtlichen Schützen. Ein Aufgeben kam aber natürlich nicht in Frage. Vorgestellt wurde an diesem Abend durch Präsident Dirk Humborg auch der neue Oberst Sebastian Platen, der in diesem Jahr seinen langjährigen Vorgänger Ludger Münker abgelöst hat.