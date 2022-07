Jugendbotschafterin in den USA : Bürgermeister und Abgeordneter verabschieden Stipendiatin

Jugendbotschafterin in den USA

Bürgermeister Christian Bommers und Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling verabschieden die Schülerin Julie Blumentrath in ihr Auslandsjahr. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Julie Blumenrath aus Strümp wurde von Bundestagsmitglied Ansgar Heveling für das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm ausgewählt.

Seit Anfang der 1980er Jahre existierte das PPP als Kooperation zwischen Bundestag und dem amerikanischen Kongress. Es wurde als Erinnerung an die ersten deutschen Auswanderer in die Vereinigten Staaten – von denen auch viele vom Niederrhein kamen – ausgeschrieben. Die Bundestagsabgeordneten können aus ihren jeweiligen Wahlkreisen je einen Schüler auswählen, dessen Auslandsjahr finanziert und von einem Vorbereitungsprogramm sowie verschiedenen zusätzlichen Aktivitäten vor Ort begleitet wird.

Julie Blumenrath hat sich in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren – zu dem neben Vorträgen und Interviews auch ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten gehört – gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Auch aus den USA werden Schüler durch das PPP nach Deutschland kommen. Blumenrath muss in den USA unter anderem soziale Arbeit leisten und Vorträge vor anderen Schülern über ihre Heimat halten. „Der ganze Prozess hat fast ein Jahr gedauert“, so die Schülerin, sichtlich froh, ausgewählt worden zu sein. Dass sie ein Jahr im Ausland verbringen wollte, war für die Mataré-Schülerin schon lange klar – dass es die USA wurden, entschied sie letztlich auch wegen des Stipendiums.