Londoner Jugendliche am Büdericher Mataré-Gymnasium Schüleraustausch im Geiste Europas

Für die Besucher aus London gab es dank der Verbindungen ihrer Gasteltern, der Schule und auch Schulleiter Christian Dölls eine große Auswahl an möglichen Stationen. So waren Praktikumsplätze unter anderem im Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf, in einer Zahnarztklinik, in Rechtsanwalts-Kanzleien, Beratungsagenturen und in Werkstatt und Verkauf eines Düsseldorfer Autohauses möglich. Einer der jungen Engländer hatte die besondere Gelegenheit, im Meerbuscher Bürgermeisterbüro vier Tage lang mitzuarbeiten. „Ich konnte an Terminen und Besprechungen des Bürgermeisters teilnehmen, habe viel über das deutsche politische System gelernt und auch auf dem Bauhof einen Einblick in die Funktionsweise der Stadtverwaltung bekommen“, sagt der Schüler. In früheren Jahren wurden auch exotische Praktika, etwa in einer Pferdeklinik, aber auch bei der BBC und der Lodon Times vermittelt.