Natur in Meerbusch : Schüler entdecken die Welt der Insekten

Meerbusch Zum Ferienprogramm gehörten viele Ausflüge. Zudem steht bald ein Insektenhotel aus Holz auf dem Hof der Mauritius-Schule.

(RP) Mit dem wichtigen Thema Insekten beschäftigen sich in den Osterferien die Schüler der Mauritius-Grundschule in Meerbusch. Hierbei lernten die Kinder vieles über Natur und Artenschutz, setzten dieses Wissen dann auch gleich mit dem Bau und der artgerechten Ausstattung eines eigenen Insektenhotels in die Praxis um. Bei einem Besuch des Schmugglerpfades in Straelen hatten die kleinen Naturentdecker dann die Möglichkeit, die Natur auf eigene Faust zu erforschen. In Zusammenarbeit mit Peter Soliman erhielten die Kinder außerdem die Möglichkeit, die Insektenwelt im Parkgelände von Haus Meer zu erkunden.