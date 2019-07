Städtische Grundschule am Wienenweg : Osterather Grundschüler bestehen Cambridge-Test

Die Grundschule am Wienenweg hat im abgelaufenen Schuljahr ein neues Englisch-Sprachprojekt etabliert – mit Erfolg.

(RP) 29 Dritt- und Viertklässler der Städt. GGS Wienenweg, der zukünftigen Nikolaus-Schule, haben im vergangenen Schuljahr in der „Cambridge English-Young Learners“-AG mitgemacht, 15 von ihnen haben schließlich im Mai erfolgreich ihre Sprachprüfung am Englischen Institut Köln abgelegt. Vier Wochen später kam das ersehnte Zertifikat aus Cambridge per Post in der Osterather Schule an.