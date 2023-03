Schulprojekt in Meerbusch Kleine Artisten im Zirkus Jonny Casselly

„Am Wochenende haben die Eltern gemeinsam mit der Familie Casselly das geräumige Zelt in über fünfstündiger Arbeit aufgebaut“, berichtet Schulleiterin Stephanie Pieper. Als die Kinder am Montag zur Schule kamen, staunten sie nicht schlecht, Zelt, Vorzelt und die großen Trucks auf dem Schulhof zu sehen. Richtig eingefangen wurden die Kinder dann von den Artisten der Zirkusfamilie um Jonny Casselly. Sie demonstrierten in der Manege, was die Schüler in vier Tagen erlernen sollen, bis am Freitag die große Generalprobe sowie Freitag und Samstag die drei Shows mit jeweils 100 Kindern stattfinden.