Kunst in Meerbusch Grundschüler stellen in Düsseldorf aus

Die Klasse 3A mit Lehrerin Olga Hein hat ebenfalls Buchstaben und Zahlen künstlerisch dargestellt. Wie in den vergangenen Jahren können die Besucher wiederum bei freiem Eintritt darüber abstimmen, welches ihr Lieblingswerk ist. Die Klasse, deren Kunstwerk die meisten Stimmen erhält, gewinnt den Publikumspreis und damit unter anderem einen Wertgutschein in Höhe von 1000 Euro für einen Klassenausflug zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Die Preisverleihung findet am 1. Juni im Rathaus der Stadt Düsseldorf statt. „Jede Stimme zählt“, fordern die Verantwortlichen zum Besuch der Ausstellung auf. Die Gemeinschaftsarbeit „Die Kleine“ ist im NRW-Forum, Ehrenhof 2, in Düsseldorf bis zum 21. Mai, Samstag täglich 11-18 Uhr (Donnerstag bis 21 Uhr) zu sehen – ohne Eintrittsgebühr.