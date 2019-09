Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise : Schon wieder: Unbekannte Täter zerstören Glas an Haltestellen

Städtische Mitarbeiter räumen die Schäden nach dem Vandalismus an der Haltestelle Schillerstraße auf. Foto: Verena Bretz

(RP) Schon wieder haben Unbekannte in Meerbusch mehrere Haltestellen zerstört. In der Nacht zu Sonntag demolierten bislang unbekannte Täter in Büderich, Bösinghoven und Strümp Glasscheiben an den Haltestellen Friedenstraße, Bergfeld, Schürkesfeld, Friedhof Strümp sowie am Schloss Pesch.

Die Tatzeit liegt nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler zwischen 0.30 und 1.15 Uhr. Bislang hat die Polizei keine Hinweise auf den oder die Verursacher und bittet Zeugen, die möglicherweise durch den Lärm der berstenden Scheiben auf Tatverdächtige aufmerksam wurden, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Kripo in Meerbusch zu melden.

Die Stadt schätzt den Schaden pro zerstörter Scheibe auf rund 1000 Euro. In der jüngeren Vergangenheit ist es in Meerbusch bereits mehrfach zu ähnlichen Sachbeschädigungen gekommen. Zuletzt hatten Unbekannte Mitte September im Meerbuscher Stadtgebiet insgesamt an neun Wartehäuschen in den Stadtteilen Ilverich, Strümp, Büderich und Lank-Latum die Glasscheiben zerstört. Einen ähnlichen Vorfall gab es außerdem in der Nacht zum 1. Mai, als in verschiedenen Ortsteilen von Meerbusch an zwölf Haltestellen die Scheiben zerstört wurden. Zeitgleich hatten in beiden Fällen Strohballen gebrannt.