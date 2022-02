Bildung in Meerbusch : Musik machen mit Querflöte, Cello und Geige

Die siebenjährigen Zwillingsschwestern Illa und Lore (v.l.) probieren mit Geigenlehrerin Julia Jech das Instrument aus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Beim Schnuppertag der städtischen Musikschule konnten Kinder erste Erfahrungen an verschiedenen Instrumenten machen. Am 1. April beginnt das nächste Halbjahr.

„Kommt rein. Hier könnt ihr die Querflöte kennenlernen“, sagt Musiklehrerin Katrin Pohl und lächelt. Sie setzt das Instrument an den Mund und spielt eine kleine Melodie vor. Noch etwas zögerlich treten Carlotta und Julian mit ihren Eltern in eines der Zimmer, in dem sich die städtische Musikschule beim „Schnuppertag“ vorstellt. Blas- und Streichinstrumente liegen zum Ausprobieren bereit. Je Zeitfenster konnten sich 15 Familien anmelden, um nicht nur auszuprobieren, sondern auch um sich beraten zu lassen. Denn irgendwie muss es passen, das Instrument und das Kind. Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick, manchmal bedarf es vieler Versuche, um festzustellen, ob die beiden harmonieren. Die versierten Musiklehrer sind dann eine große Hilfe.

Nicht alle Instrumente können beim Schnuppertag ausprobiert werden, sondern nur solche, die auch tatsächlich ab dem 1. April gebucht werden können. „Die meisten Eltern melden ihre Kinder zum 1. Oktober an“, erklärt Musikschulleiterin Anne Burbulla. Doch durch Umzüge und neue Angebote sind Plätze frei geworden. Oboe und Klarinette, Querflöte und Saxofon, Violine und Cello sind beim Schnuppertag am Samstag im Angebot.

Info Unterricht wird an vielen Orten erteilt Kontakt Städtische Musikschule Meerbusch, Kaustinenweg 1 in Strümp Unterrichtsstätten Im Musikschulgebäude am Kaustinenweg, außerdem dezentral in der Adam-Riese-Schule, im Mataré-Gymnasium, im Familienzentrum Sonnengarten, inder Eichendorff-Schule, in der Nikolaus-Schule, in der Realschule Osterath, im Bürgerhaus Lank und in der Theodor-Fliedner-Schule. Leitung Anne Burbulla und Michael Krones (Stv.)

Carlotta und Julian haben schon das Waldhorn ausprobiert. Die Familie ist aus Neuss zugezogen und hofft, nun noch einen Platz in Meerbusch zu bekommen. „Das ist heute ein super Angebot“, sagt Mutter Nora Pricking. Sie selbst durfte als Kind keine Querflöte lernen, weil sie gerade eine Zahnspange trug. Das ist heute zum Glück anders. Tochter Carlotta hat jedoch Mühe, dem Instrument ein paar Töne zu entlocken. Nur die Trockenübung mit einem Wasserglas klappt. Aller Anfang ist eben schwer.

Auch Oboenlehrer Ulrich Ehret hat so seine Tricks parat. Vivia und Cornel müssen die Lippen so nach innen ziehen, als hätten sie keine Zähne. „Wie ein alter Opa“, lachen sie. Dann üben sie zunächst mit dem Mundstück der Oboe, das sie zwischen die Lippen pressen und dann mit voller Kraft durchpusten müssen. „Das klappt schon prima“, freut sich der Lehrer. Er steckt nun das Mundstück in die Oboe und betätigt selbst die Klappen und Löcher, während eines der Kinder bläst. Das hört sich schon richtig gut an. „Das ist ein total schönes Instrument“, sagt die Mutter anerkennend.

Man merkt, dass auch die Eltern Spaß an diesem Schnuppertag haben. Im ganzen Haus herrscht eine fröhliche Atmosphäre. Aus den einzelnen Zimmern sind muntere Töne zu hören. Viel Interesse finden auch die Streichinstrumente, die Dan Zemlicka und Julia Jech vorstellen. Drei Celli haben sie dabei, die je nach Größe des Kindes zum Einsatz kommen und die von der Musikschule ausgeliehen werden können. „Für die Kleinen nehmen wir erst einmal das sechszehntel Cello“, erklärt Zemlicka und drückt Julian den Bogen in die Hand. Carlotta ist jetzt ebenfalls im Einsatz. Die Geigenlehrerin hilft ihr, das Instrument richtig an den Hals zu setzen. Gemeinsam führen sie den Bogen über die Saiten der Violine. Jech singt dazu das Lied vom Bruder Jakob, sodass man sich gut vorstellen kann, wie das einmal klingen kann.