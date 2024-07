Mobilität in Meerbusch Stadtwerke bauen das Stromladenetz weiter aus

Bereits im April 2024 haben die Stadtwerke Meerbusch im Zentrum Büderichs einen sogenannten Hypercharger in Betrieb genommen. Standort ist der Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderichs Stadtmitte mit viel Durchgangsverkehr. Die als Schnell-Ladesäule bezeichnete Stromtank­stelle verkürzt mit einer Ladeleistung von 150 Kilowattstunden (kW) den Ladezeitraum für Elektrofahrzeuge deutlich: Im Vergleich zu Standard-Säulen kann sechs Mal schneller Strom getankt werden. In 15 bis 30 Minuten sind rund 80 Prozent der Kapazität eines E-Fahrzeugs erreicht.