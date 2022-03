Mars Saibert aus Meerbusch : Emotionale Achterbahnfahrt ins Glück

Schauspieler und Sänger Mars Saibert in seinem Wohnort Büderich. Dort lebt er mit seiner Frau Nadine und seiner kleinen Tochter. Foto: RP/Christoph Baumeister

Büderich Der Schauspieler, Autor und Musiker Mars Saibert aus Büderich hat ein bewegtes Leben hinter sich. Seine Alkoholprobleme brachten ihn an den Abgrund. Doch als er seine heutige Frau Nadine traf, veränderte sich alles.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

Sänger, Songschreiber, Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor – Mars Saibert ist ein kreativer Tausendsassa. Der Büdericher wurde 2005 als Soapstar in der RTL-Serie „Unter uns“ bekannt, spielte später in Til Schweigers Kinofilm „Zweiohrküken“ mit, sein erstes Soloalbum „On Air“ erreichte Platz 22 der deutschen Charts. Saibert spielte in verschiedenen TV-Serien mit, nahm an der Castingshow „The Voice of Germany“ teil, stand auf diversen Bühnen und genoss Leben in vollen Zügen. „Es war eine erlebnisreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe wahrscheinlich dreimal so viel gefeiert wie andere Menschen in meinem Alter“, berichtet der 44-Jährige.

Doch er lernte auch die Schattenseiten des Ruhms kennen. „Mein Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Neben Höhen gab es auch viele Tiefen“, erzählt Saibert. Eine Spirale aus Alkohol, Drogen, an die Wand gefahrenen Beziehungen, ruinierten Engagements, dem Verlust von Freunden und schließlich seiner Band führte ihn geradewegs in den Abgrund. Zwei Aufenthalte in Kliniken für Alkoholentzug scheiterten. „Ich war perspektivlos und destruktiv, kam aus meiner Blase nicht mehr heraus.“ Der Alkohol diente als Ablenkung vom grauen Alltag. „Ich habe zu viel getrunken, jeden Tag. Morgens, mittags, abends“, sagt Saibert. „Wenn du säufst, gibt es immer einen, der mitmacht. Wenn du damit aufhören willst, findest du niemanden.“ Doch der gebürtige Düsseldorfer hatte wahnsinniges Glück. In seiner absoluten Tiefphase lernte er im Sommer 2019 in einem Fitnessstudio in Büderich, in dem er damals als Boxtrainer tätig war, seine heutige Frau Nadine kennen. „Rückwirkend kann ich sagen, dass sie mich vor dem sicheren Tod bewahrt hat“, gibt der Schauspieler und Musiker unumwunden zu. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Saibert zog sofort zu ihr nach Büderich, nach nur drei Monaten traten die beiden vor den Standesbeamten.

Info Open-Air-Konzert am 26. März in Düsseldorf Live Wer Mars Saibert live erleben möchte, kann am Samstag, 26. März ab 17 Uhr, zum Open-Air-Konzert am Stadtstrand Düsseldorf am Tonhallenufer 2 an der Oberkasseler Brücke kommen. Zu hören sein werden dort mitreißende Melodien, kantige Texte und Gitarrensound. Neben Tracks des 2018 veröffentlichten Albums „Asche zu Gold“ wird der Büdericher auch den ein oder anderen Song seines neuen Albums „Macht der Worte“ spielen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden für die Kriegsopfer in der Ukraine gebeten.

„Die meisten haben mich für verrückt gehalten, doch für mich war klar, dass sie die Frau fürs Leben ist.“ Im September wird in der Niederdonker Kapelle die kirchliche Hochzeit mit anschließender Feier im Gut Dyckhof folgen. Ihr Glück vollkommen machte vor rund einem Jahr die Geburt der gemeinsamen Tochter Romy Teela. Die kleine Familie gibt Saibert den Halt, den er lange Zeit seines Lebens vergeblich gesucht hatte. Der dritte Entzug in einer Klinik verlief inzwischen erfolgreich. Wann er das letzte Mal Alkohol konsumiert hat, daran kann sich er nicht mehr erinnern. „Weil mir das Zeug inzwischen komplett egal ist. Ich bin raus aus dem Teufelskreis und überglücklich darüber.“