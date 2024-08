Familien in Meerbusch Schachkurs für Kinder beim TSV Meerbusch

Der Kurs bei Übungsleiter Thomas Cieslik, der selbst aktiv Schach spiele, umfasse zwölf Lerneinheiten. Die Kosten betragen 36 Euro (Mitglieder 24 Euro). Es sei keine Mitgliedschaft erforderlich, der erste Termin als Schnupperstunde kostenlos. Der Einstieg in den Kurs sei jederzeit möglich. Weitere Infos bei der Geschäftsstelle des TSV Meerbusch unter Telefon 02159 819964 oder per E-Mail an: gs@tsv-meerbusch.de.