Aktion in Meerbusch Helfer säubern die Stadtteile im März

Auch die Umweltorganisationen Bund und Nabu nutzen den Saubermonat für Aufräumarbeiten. Jeweils für den 11. März laden die beiden Ortsgruppen ein, kräftig Müll einzusammeln. Die fleißigen Helfer des Bund treffen sich von 10 bis 12 Uhr am Modellflugplatz in Büderich am Rheinufer. Dort wird in nördlicher Richtung Unrat eingesammelt. Helfer des Nabu treffen sich in Lank an der Robert-Bosch-Straße Höhe Kreisverkehr. Gesammelt wird in Laufentfernung. Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt.