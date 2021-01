Berufswahl in Meerbusch : Saskia macht Werbung für ihren Beruf

Osterath Als Ausbildungsbotschafterin berichtet die 22-Jährige aus Osterath vor Schulklassen aus ihrem Arbeitsalltag. Wegen der Corona-Krise war aber schon nach ihren ersten beiden Einsätzen wieder Schluss - vorläufig.

Edmund Münster GmbH und Co KG in Neuss . Wenn Saskia Haase den Namen ihres Ausbildungsbetriebs nennt, schaut sie meist in gleichgültige Gesichter. Dann schiebt sie hinterher: „Wir machen Maoam.“ Und sofort hat sie die geballte Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer.

Saskia Haase wurde 2019 von ihrem Ausbilder gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, Schülern von ihrer Ausbildung zu erzählen. Für die Einsätze bekommen die Azubis nichts, sie werden aber von ihrem Betrieb freigestellt. Außerdem sind viele Ausbildungsbotschafter stolz, ihr Unternehmen nach außen repräsentieren zu dürfen. „Ich hatte sofort Lust und musste auch nicht überredet werden“, erzählt Haase. Bislang hatte die Osteratherin erst zwei Einsätze, beide vor Beginn der Corona-Krise. Üblich wären zwei bis drei Einsätze in sechs Monaten. „Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Die Schüler waren beide Male sehr ruhig und interessiert und haben viele Fragen gestellt“, berichtet sie. So wollten sie etwa wissen, wie die Arbeits- und Unterrichtszeiten sind, wie das Bewerbungsgespräch abgelaufen ist, welche Aufstiegschancen ihr Beruf bietet und was Saskia verdient. „Es ist einfach etwas anderes, ob man einen Gleichaltrigen befragt oder den Chef“, sagt Dorothee Schartz. „Die Hemmschwelle ist viel niedriger.“ Die Ausbildungsbotschafter redeten mit den Schülern auf Augenhöhe und in derselben Sprache, sie hätten dieselben Interessen und würden dieselben Werte vertreten. „Denn natürlich ist es für junge Leute wichtig, was man verdient und wie viel Freizeit man hat“, sagt Schartz. „Aber im Gespräch mit Erwachsenen heißt es dann schnell: Darüber redet man nicht!“