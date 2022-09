Hobby zum Beruf gemacht : Surftraining aus Osterath

Sascha Lange hat sich als Personal Trainer für Surfer selbstständig gemacht, trainiert Profis und Hobbysportler. Foto: RP/Christoph Baumeister

Meerbusch Sascha Lange aus Osterath hat sich als Personal Trainer auf Surfer spezialisiert. Er trainiert internationale Profis, unterstützt seine Kunden aber auch im nicht-sportlichen Alltag.

Surfen ist seine große Leidenschaft. Schon seit mehr als 25 Jahren steht Sascha Lange selbst auf dem Brett. Als Jugendlicher gehörte er zu den besten Windsurfern weltweit. Schon damals hätte er gerne als Lehrer sein Können an andere wassersportbegeisterte Menschen weitergegeben. „Aber wie es so ist, habe ich auf meine Eltern gehört und erstmal etwas Vernünftiges gemacht“, sagt der Osterather heute lachend.

Viele Jahre war Lange daraufhin als Berufsfeuerwehrmann tätig, doch das Feuer fürs Surfen, das in ihm selbst brannte, erlosch nie vollständig. Deshalb geht er nun schon seit fast sechs Jahren seiner wahren Passion nach und hat sich als Personal Trainer auf Surfer spezialisiert. „Jetzt mache ich das, was mich am meisten erfüllt“, sagt Lange sichtlich zufrieden. Durch die Geburt seines Sohnes habe er die Welt plötzlich mit anderen Augen gesehen und das sichere Beamtenverhältnis gegen das Abenteuer und die eigene Verantwortung getauscht.

Info Kontakt zum Surftrainer aus Osterath Kontakt per E-Mail an info@langepersonaltraining.de oder telefonisch unter 0152 31712668. Infos Weitere Infos und Eindrücke unter www.langepersonaltraining.de

Schon seit 2009 hatte er sich nebenberuflich als Fitnesstrainer viel Wissen angeeignet, das ihm den Einstieg in den neuen Job vereinfachte. In seiner neuen Funktion als Personal Trainer hat der Mann mit den langen Haaren seinen Fokus vor allem auf die mentale wie körperliche Fitness von Surfern gelegt, die ihre Performance auf dem Wasser steigern möchten.

Und die Namen, die der Osterather zu seinen Kunden zählt, sprechen für sich: Lennart Neubauer, eines der europaweit größten Freestyle-Talente, und Maria Behrens, eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen, vertrauen schon seit einer ganzen Weile auf seine Fähigkeiten, um auch auf Wettkampf-Level das Maximum aus sich herauszuholen. Sarah-Quita Offringa, 19-fache Weltmeisterin und beste Surferin der Welt, war eine seiner ersten Kundinnen. „Durch meinen engen Draht in die Surfer-Szene habe ich es geschafft, mir dort recht schnell einen guten Ruf aufzubauen“, sagt Lange.

Aktuell betreut er regelmäßig 15 Sportler, die in Europa, Mexiko und Neuseeland wohnen. „Das Internet macht es mir möglich, eng mit den vielreisenden Profis zusammenzuarbeiten und in ständigem Kontakt mit ihnen zu bleiben. An einem Flautentag wird das Surfbrett gerne auch mal als Trainingsgerät zweckentfremdet“, erzählt Lange.

Der 37-Jährige, der europaweit auch Vorträge und Workshops über die Themen Surfen, Fitness und Gesundheit hält, bringt aber nicht ausschließlich Profis in Form, auch „Normalverbraucher“ und Hobbysportler gehören zu seinen Kunden. „Wenn ich einen Surfer fit für das Spielen mit den Elementen machen kann, dann bekomme ich auch jeden anderen fit für den Alltag“, sagt Lange. Unter die surfenden Weltenbummler mischen sich deshalb auch Anwälte, Elektriker und Banker aus Meerbusch und Umgebung. „Meine Zielgruppe sind Menschen, die mitten im Leben stehen und ihr Training optimieren möchten“, sagt Lange. Dabei geht es nicht nur um Dehnung, Mobilität, Athletik, Ausdauer und Kraft, sondern auch um die mentale Ebene. „Ich betrachte die gesamte Performance meines Kunden und versuche, diese ganzheitlich zu verbessern. So kann sowohl der Profisurfer, der an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, als auch der Manager, der Angst vor einer wichtigen Präsentation hat, den Stress abbauen und sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren“, sagt Lange über seine Methodik.