Gastronomie in Meerbusch : Kaffeerösterei Samyju eröffnet eigenen Biergarten

Gastronomie in Meerbusch

Meerbusch Die Betreiber stammen aus München und wollen die süddeutsche Tradition auch an den Rhein bringen. Die Idee dazu stammte von den Gästen.

Und nun noch ein Biergarten obendrauf. Wieder einmal lieferten die Gäste der Kaffeerösterei Samyju die Inspiration zu einer neuen Idee für die Weiterentwicklung ihres Geschäfts im Westen von Büderich. „Wir wurden oft gefragt, warum wir eigentlich immer schon um 18 Uhr schließen“, berichtet Justina Rokita. „Die idyllische Lage von Samyju sei doch prädestiniert für ein Feierabend-Bier und einen Besuch an lauen Abenden.“

Seit drei Jahren betreibt sie mit ihrem Partner Samy Issa die beliebte Büdericher „Raststation“ im Grünen, an der sich Spaziergänger, Fahrradfahrer und Ausflügler mit verschiedenen Kaffeesorten und leckeren Kuchen versorgen. „Da wir beide aus München stammen, war ein Biergarten naheliegend, wie es ihn in Süddeutschland so häufig gibt“, sagt sie. „Mit deftigen bayerischen Spezialitäten kennen wir uns aus.“