Rheincamping in Langst-Kierst : Camper von Langst-Kierst sind wieder da

Ab heute ist der Campingplatz wieder geöffnet. Die ersten Dauercamper haben ihre Wagen schon aufgebaut. Die Buchungslage für die nächsten Monate ist schon jetzt sehr gut. Es gibt einige Neuerungen.

Jakob (81) und Rosi (72) Straubl leben eigentlich in Krefeld. Aber wirklich nur eigentlich. Und das nur im Winter. Denn so richtig ist der Rheincamping-Platz in Langst-Kierst ihr Zuhause. Und den haben sie in den letzten Tagen wieder in Beschlag genommen. Der Wohnwagen steht, das Vorzelt ist aufgebaut, ein Seemannstau drumherum gespannt, Stühle und Tische stehen ebenfalls schon – und vermutlich liegt auch das Angelzeug schon bereit. Denn Jakob Straubl ist passionierter Angler und sitzt den Sommer über am Rheinufer. Seine Frau hat vor zehn Jahren ebenfalls den Angelschein gemacht, so dass sie beide dem Hobby nachgehen können. Natürlich wird dann abends der Fang auch in der Campingküche gebrutzelt und verspeist. Ehepaar Straubl, das sich vor 17 Jahren auf einem holländischen Campingplatz kennen gelernt und vor zehn Jahren geheiratet hat, waren jetzt mit die ersten Dauercamper, die ihren Platz für die neue Saison bezogen haben. Markus Brix und Rainer Breitbach sind die Betreiber des 3,8 Hektar großen Platzes mit dem schönen Namen Rheincamping. Denn näher als dieser Platz liegt kaum einer am Rhein.