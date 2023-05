Kunst in Meerbusch Sabine Claßen stellt in der Galerie Osterath aus

(mgö) Rechtzeitig vor der Sommerpause präsentiert Angelika Kraft eine Werkschau der Künstlerin Sabine Claßen. Die erfahrene Kunstdozentin und Fotografin mit Studium Freie Malerei an der Privaten Akademie bei Jens Kilian in Düsseldorf ist nicht nur in Meerbusch bekannt. Denn die von ihr gegründete und geleitete Malschule Osterath als „private Kunstschule für jedes Alter“ besuchen Schüler aus der gesamten Region. Jetzt aber zeigt die freischaffende Künstlerin in der Atelier-Galerie-Kraft von ihr selbst erstellte Arbeiten. Sie sind unter dem Titel „Sabine Claßen – Malerei“ zu sehen. „Auf ihren Bildern steht häufig der Mensch im Fokus, in seinem alltäglichen Tun und Handeln, der Jugend, dem Alter, der Trauer, dem Glück – also dem ganz normalen Auf und Ab des menschlichen Seins“, erklärt Galeristin und Künstlerin Angelika Kraft. Der Ort, an dem sich das Gezeigte abspielt, ist nicht klar erkennbar. Die Figuren bewegen sich vor ausgedachten, meist farbintensiven Hintergründen. Dadurch verändert sich der Kontext und es entsteht eine anregende Mischung aus neuer Sachlichkeit und Pop Art. Aber auch das Thema Landschaft kommt zur Geltung. Zum ersten Mal verzichtet Sabine Claßen mit der Bilderreihe „Das Schweigen im Walde“ auf vertraute Bildinhalte und Techniken. Durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Materialien entstehen außergewöhnliche Szenerien in der für die Künstlerin gewohnten Farbintensität. Die Eröffnung der Ausstellung in Anwesenheit von Sabine Claßen findet am Samstag, 16-19 Uhr, und am Sonntag, 11-14 Uhr, statt. Zur Finissage am 25. Juni bietet die Galeristin ein ganz besonderes Musik-Programm. Dietmar Kohze alias „Doc Volt“ ist zu Gast, er war Mitglied der sich inzwischen aufgelösten Band „On the rise“. Er wird mit Cover Songs von Abba bis Ultra Vox auf seiner Akustikgitarre begeistern. Die Galerie ist donnerstags, 15-18 Uhr, freitags von 10-18 Uhr sowie samstags von 10-13 Uhr geöffnet. Atelier-Galerie-Kraft, Hochstraße 19. Weitere Informationen unter www.aeliergalerie-kraft.de