Demo in Meerbusch : Bürger protestieren gegen Lkw-Verkehr

Mehr als 200 Bürger demonstrierten am Samstag gemeinsam gegen den Lkw-Verkehr in ihrem Ortsteil. Jacqueline und Jennifer (v.l.) halfen mit, das große Protest-Banner zu tragen. . Foto: Monika Götz

Der Nierster Bürgerverein hatte am Samstag zur Demonstration gegen den Lkw-Durchgangsverkehr über Nierst, Lank-Latum und die Rheingemeinden zum Krefelder Hafen aufgerufen. Mehr als 200 Anwohner zogen durch das Dorf.

Selbst die Vierbeiner an der Leine demonstrieren, tragen um ihren Hals Schilder mit der Aufschrift, „Wir haben die Schnauze voll“ und „Keine Lkw durch Meerbuschs Dörfer“. Dem Nierster Bürgerverein (NBV) mit dem Vorstand um Norbert Paas, Hans-Wilhelm Webers, Ilona Appel und Ulrich Fink ist es am Samstag gelungen, gut 200 Bürger auf die Straße zu bringen. Rund 45 Minuten ziehen die Anwohner ausgestattet mit Megaphon, Plakaten, Trillerpfeifen und Tröten bei Regen- und Hagelschauern, niedrigen Temperaturen und einigen Sonnenstrahlen durch den Ort.

Mit dabei ist Angelika Heinen. Sie lebt seit 35 Jahren in der Nierst, nennt die LKW-Flut durch das Dorf ein „Drama“: „Die Mauer an unserem Garten wird mehrfach wöchentlich beschädigt, und auch die Blumenbeete in der Ortsmitte leiden, die LKW fahren einfach über die Insel.“ Bernd Kessels hat eine Tröte mitgebracht und erzählt, wie die 40-Tonner über die Abgrenzungen in Kreisverkehren fahren. Auch die Nachbarn aus Lank-Latum zeigen sich solidarisch. „Es betrifft uns ebenso. Wir als Bürger wollen tun, was möglich ist, um die Lastwagen aus unseren Dörfern herauszuhalten“, sagt Heimatkreis-Vorsitzender Franz Jürgens ebenso wie Regina Spoerle, Jürgen Simons und Karl-Heinz Thelen.