Rauch in Therapieklinik : Ruhige Ostern für Polizei und Feuerwehr

Ein brennender Papierkorb, angebranntes Essen: An den Feiertagen gab es für die Feuerwehr nicht viel zu tun.

(ak) Ruhige Ostern melden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr musste Ostermontag am Mittag kurz ausrücken, weil ein Papierkorb auf dem P+R-Platz an Haus Meer brannte. Ursache: unklar. Samstag um 18.22 Uhr hatte die Brandmelde-Anlage der Mauritius-Therapieklinik in Strümp Alarm ausgelöst. Ein Patient hatte sich in seinem Zimmer Essen gemacht, dabei brannte das Essen an, es kam zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste aber nicht mehr löschen, Bewohner und Personal hatten den Raum bereits gelüftet. Zu einer unklaren Rauchmeldung wurde die Wehr ebenfalls am Samstag gegen 18.30 Uhr auf den Campingplatz nach Langst-Kierst gerufen, dort wurde aber kein Feuer festgestellt. Größere Osterfeuer habe es in Meerbusch nicht gegeben, so Polizei und Feuerwehr.