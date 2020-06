Gut gemacht : Hilfe in Meerbusch und weltweit

Hosai Jabari (l.), Leiterin der Integrationsagentur, und Nicole Kiggen-Jäger (r., DRK) freuen sich gemeinsam mit einer Näherin über die Maschinen. Foto: RCM

Meerbusch Der Rotary Club Meerbusch hat auch in der Corona-Krise seine verschiedenen Projekte vor Ort und weltweit vorangetrieben. Sogar die Weihnachtsstern-Produktion für den Strümper Weihnachtsmarkt ist bereits jetzt angelaufen.

(RP) Ehrlich und fair, und dabei Gemeinsinn sowie Freundschaften und Gemeinwohl fördern – so lassen sich die Prinzipien von Rotary zusammenfassen, die der Rotary Club Meerbusch (RC) nun auch während der Corona-Pandemie versucht hat, zu leben. Und zwar auf lokaler wie auf globaler Ebene.

So wurde etwa die traditionelle Unterstützung des Denkspielplatzes in Büderich in Corona-Zeiten fortgesetzt, erzählt Wolfgang Schmüdderich, Gemeindienstwart RC Meerbusch. Darüber hinaus haben die Rotarier die Tafel in Meerbusch bei der Umstellung ihrer Essenausgabe auf die kontaktlose Übergabe von Lebensmitteln mit einer Taschenspende unterstützt.

Das Rote Kreuz durfte sich über Nähmaschinen freuen, mit denen zunächst Schutzmasken genäht wurden. Die aber langfristig nachhaltigen Nutzen haben: Sie sollen Geflüchteten bei ihrer Integration vor Ort helfen. Bettina Schmelzer vom Roten Kreuz erzählt: „Die fleißigen Damen der Flüchtlingsagentur haben mittlerweile knapp tausend Masken genäht und freuen sich jetzt schon sehr auf den ‚richtigen‘ Nähkurs, der in Kürze beginnen wird.“

Gartenbauer Marius Merten schneidet die Akazienscheiben. Foto: RCM

Aber auch global ist der Rotary Club Meerbusch in der Corona-Krise aktiv gewesen. So wollen die Mitglieder weiterhin ihr Projekt zur Früherkennung von Augenkrankheiten bei Kindern in Bangladesch und Nepal vorantreiben. Und auch im afrikanischen Sambia hat der RC nun ein Projekt unterstützt: Dort sind angesichts der Corona-Krise sämtliche Tourismus-Einnahmen weggebrochen, erzählt Schmüdderich. Mit diesem Geld wurden seit mehr als zehn Jahren, sich selbsttragende soziale Schul- und Frauenprojekte in abgelegenen Gebieten des Luangwa Tals in Sambia von Lodge-Betreibern umgesetzt.

Jetzt konnten die Meerbuscher mit einer einmaligen Brückenfinanzierung die dort aufgebauten Strukturen mit sichern helfen. „Das ist eine tolle Hilfe“, sagt Anke Cowan, Eigentümerin der Kafunta Lodge und Mit-Initiatorin des gemeinnützigen Project Luangwa. „Wir Lodge-Betreiber müssen uns im Jahr der Corona-Krise zunächst einmal um die Ernährung und andere Grundbedürfnisse unserer vielen Angestellten und ihrer Familien kümmern. Denn Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosenversicherung gibt es hier nicht.“ Sie ist sich sicher: „Ohne diese Brückenfinanzierung hätte die Gefahr bestanden, dass die von uns so erfolgreich und stetig vorangetriebene Entwicklung gerade in den abgelegenen Gebieten möglicherweise sogar dauerhaft, zusammengebrochen wäre.“

Bei diesem Projekt habe sich auch erneut die gute Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Büderich bewährt, so Schmüdderich. „Die Mitglieder haben sich sofort beteiligt, um die Förderung des Schulbesuchs von Mädchen in ländlich-dörflichen Regionen durch die unveränderte Bereitstellung von Hygienekits auch in unverschuldeten Krisenzeiten nicht abreißen zu lassen,“ sagt RC Meerbusch Präsident Gregor König.

Die letzte Aktion findet wieder in Meerbusch statt und beschäftigt sich schon mit der Weihnachtszeit: Dabei geht es um die beliebten Sterne aus Holz für den Stand des RC Meerbusch auf dem Strümper Weihnachtsmarkt. Die Produktion ist bereits angelaufen. Die Baumscheiben, diesmal aus Akazienholz, wurden vom Meerbuscher Gartenbauer Marius Merten kostenlos zur Verfügung gestellt. Er hat sie passgenau geschnitten. Die Holzscheiben lagern nun zum Trocknen bei ihm in Nierst, bevor sie in einer Behindertenwerkstatt ihre Sternform erhalten.

(RP)