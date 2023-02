Karneval in Meerbusch In Neesch tanzt selbst der Panda

Dass es sich in Nierst gut feiern lässt, hatten auch Mama Simone und Anton aus Düsseldorf gehört. Sie hatten sich als Giraffen verkleidet auf den Weg nach Meerbusch gemacht. Und Geisha Rawan und Teufel Daniela aus Strümp waren von der familiären und entspannten Feierlaune auf den Straßen in Nierst begeistert. „Bei uns kommt der Zug zu den Menschen und nicht umgekehrt“, fasst Vereinsvorsitzender Andreas Bongartz das Geschehen zusammen. Von 9 Uhr morgens bis nachmittags um 17.30 Uhr sind die Jecken, von einer Mittagspause unterbrochen, in Nierst unterwegs. „Wir fahren durch jede Straße und an jedem Haus und Hof vorbei. Vergessen wird hier niemand“, sagt Andreas Bongartz, der im Golfcar den Lindwurm begleitet. Dicht an seiner Seite ist der Mann für den guten Ton, denn die Musikkapelle ist kurzfristig ausgefallen. Das stört die Karnevalisten jedoch nicht in ihrer Feierlaune. Denn alle paar Meter stoppt der Zug, ein Tisch wird auf die Straße gestellt und der Fähnrich (Stephan Hermanns) schwenkt stolz die Fahne der KG Kött on Kleen. Auch der Pajas wirft sich auf den Tisch und ist schnell unter anderen Narren „begraben“. So bewegt sich er Rosenmontagszug in einem gemütlichen Tempo durch die Straßen. Es bleibt Zeit zum Schunkeln, Tanzen und natürlich Genießen: Die Dorfbewohner kommen mit Tabletts aus ihren Häuser und bieten Stärkung an. Ein Haus weiter gibt es für jeden Zugteilnehmer einen Schaumkuss oder ein Brötchen.