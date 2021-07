Stadtwerke Meerbusch : Richtfest: Neubau der Stadtwerke Meerbusch Willich

Meerbusch/Willich Die 110 Mitarbeiter der Stadtwerke Meerbusch Willich sollen im Frühsommer kommenden Jahres den neuen Firmensitz an der Gießerallee in Willich beziehen. Jetzt wurde nach neun Monaten Bauzeit das Richtfest gefeiert.

Gemeinsam mit Stadtwerke-Chef Tafil Pufja und Werner Damblon nutzten Paul Schrömbges, Vorsitzender Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich, und Architekt Burkhard Schrammen die Gelegenheit für eine Besichtigung des Rohbaus. Paul Schrömbges war beeindruckt: „In diesem Bauwerk gehen Funktionalität und ästhetisch moderne Architektursprache Hand in Hand. Das ist für die Stadtwerke ein rundum angemessenes neues Zuhause.“ In den Sommermonaten ist außerhalb des Gebäudes noch viel zu tun. Aktuell finden auf dem Gelände an der Gießerallee die Geothermie-Bohrungen statt: zehn Löcher von jeweils hundert Metern Tiefe. Sie sorgen später unter anderem dafür, dass das Gebäude mit Erdwärme geheizt wird. Anschließend beginnen die Arbeiten an der Außenanlage für die Parkflächen, an der Unterkonstruktion für die Fassaden, am Aufzug und am 13.000 Quadratmeter großen Flachdach. Marcello Cancian ist Bauleiter des Architekturbüros Schrammen. Er sagt: „Wir wollen das Gebäude bis spätestens zum November dicht haben, um uns dann voll auf den Innenausbau zu konzentrieren.“