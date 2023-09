RhineCleanUp in Meerbusch Am Samstag wird das Rheinufer gesäubert

Am kommenden Samstag, 9. September, sind von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden Menschen am Rheinufer unterwegs, um dort Abfall zu sammeln und die Natur von Müll zu befreien. Die Aktion RhineCleanUp inklusive kleinerer Initativen an den Nebenflüssen wie RuhrCleanUp und MoselCleanUp ist die größte Müllsammelaktion in Mitteleuropa – auch in diesem Jahr beteiligen sich mehrere Gruppen aus Meerbusch daran.